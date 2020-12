Die meisten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an ihren freundlichen Wochenstart angeknüpft.Paris / London - Die meisten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an ihren freundlichen Wochenstart angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent auf 3521,50 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 0,04 Prozent auf 5530,31 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es hingegen um 0,28 Prozent auf 6513,32 Zähler abwärts. Die Anleger setzten ihre Hoffnungen erneut auf...

