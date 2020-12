Eine Pressemeldung hat letzte Woche in Österreich allen politischen Meldungen den Rang abgelaufen. Ein Bauer in wirtschaftlich großer Not hat nach einer Medienkampagne einer Stadtzeitung letzten Endes innerhalb von 3 Tagen € 250.000,- und innerhalb von 4 Tagen 400.000,- Euro an Spenden erhalten. Damit kann er nicht nur seine Schulden begleichen, es bleibt noch etwas für...

Den vollständigen Artikel lesen ...