Der Helvetica Swiss Living Fund erwirbt an Standorten in fünf Kantonen acht Wohnliegenschaften mit insgesamt 220 Wohnungen.Zürich - Der Helvetica Swiss Living Fund erwirbt an Standorten in fünf Kantonen acht Wohnliegenschaften mit insgesamt 220 Wohnungen. Die Mietzinseinnahmen betragen 4,2 Mio Franken, der Marktwert der Immobilien beträgt 96 Mio Franken. Nach Helvetica-Angaben sind die Liegenschaften alle in einem guten bis sehr guten Zustand, gut vermietet und befinden sich an Standorten...

Den vollständigen Artikel lesen ...