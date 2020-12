Die 44-Jährige war zuletzt bei Lindt & Sprüngli als Head of Business Development & Chocolate Competence Center in Kilchberg tätig.St. Moritz - Die Engadin St. Moritz Tourismus AG verstärkt die Geschäftsleitung und besetzt den CEO-Posten per 1. Februar 2021 mit Tina Boetsch. Die 44-Jährige war zuletzt bei Lindt & Sprüngli als Head of Business Development & Chocolate Competence Center in Kilchberg tätig. Einstimmig hat der Verwaltungsrat von Engadin St. Moritz Tourismus (ESTM) die gebürtige Baslerin Tina Boetsch zur neuen CEO...

