Ziel des Projektes ist es, den Fahrplan der Wärmepumpen mit den Anforderungen von Tennet abzugleichen und den Betrieb in Zeiten zu verschieben, in denen auf Grund von Engpässen im Stromnetz die Einspeisung erneuerbaren Stroms reduziert werden müsste. Zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Wohngebäuden werden Wärmepumpen in diesem Jahrhundert eine Schlüsselrolle spielen. Davon sind Deutschlands größter Übertragungsnetzbetreiber Tennet und der Heiztechnikhersteller Viessmann überzeugt. Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...