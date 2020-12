Die Notierungen liegen weiterhin in der Nähe ihres höchsten Standes seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr.New York - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch bis zum Mittag unter dem Strich wenig bewegt. Sie liegen weiterhin in der Nähe ihres höchsten Standes seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 50,78 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls...

