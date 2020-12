Am Mittwoch kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp in der Spitze bis auf 20'440 US-Dollar.Zürich - Der Bitcoin hat erneut eine neue Höchstmarke erreicht. Der Kurs der bekanntesten Kryptowährung stieg erstmals über die Marke von 20'000 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit seinem Bestehen. Am Mittwoch kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp in der Spitze bis auf 20'440 US-Dollar. Damit wurde das etwa drei Jahre alte...

