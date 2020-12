Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen steigt weiter. Ärzte und Pflegepersonal blicken mit grosser Sorge auf die ansteigenden Ansteckungszahlen.Bern - Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen steigt weiter. 5625 neue Fälle hat das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch gemeldet - 539 mehr als vor einer Woche und 1354 mehr als am Dienstag. Das Gesundheitssystem droht zu kollabieren, warnen die Personalverbände. Die Zahl der Todesfälle wegen einer Covid-19-Erkrankung stieg seit Beginn der Pandemie im Februar bis am Mittwochmorgen auf 5781. 16'...

