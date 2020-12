Ursula McCreight-Ernst, hat sich entschieden, an der Generalversammlung vom März 2021 nicht mehr für eine Wiederwahl in den VR anzutreten.Lenzburg - Im Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG wird es bei der ordentlichen Generalversammlung im März 2021 zu einer Veränderung kommen. Eine der Verwaltungsrätinnen tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. Ursula McCreight-Ernst, Mitglied des Verwaltungsrats der Hypothekarbank Lenzburg AG, hat sich entschieden, an der kommenden Generalversammlung vom März 2021 nicht mehr für eine...

