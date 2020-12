Die Exportwirtschaft hat sich im November etwas erholt. Die Ausfuhren stiegen wieder, nachdem die Erholung von der Coronakrise in den beiden Vormonaten ins Stocken geraten war.Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft hat sich im November etwas erholt. Die Ausfuhren stiegen wieder, nachdem die Erholung von der Corona-Krise in den beiden Vormonaten ins Stocken geraten war. Konkret nahmen die Exporte gegenüber Oktober saisonbereinigt um 4,8 Prozent auf 18,76 Milliarden Franken zu. Real - also preisbereinigt - resultierte eine Zunahme um 4,6 Prozent, wie den Zahlen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...