Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Élysée-Palast am Donnerstagvormittag mit.



Demnach fiel ein PCR-Test positiv aus, der nach dem Auftreten erster Symptome gemacht worden sei. Macron werde sich für mindestens sieben Tage isolieren. Er werde in der Isolation aber weiter arbeiten, hieß es. In den vergangenen Monaten hatten sich bereits mehrere hochrangige Politiker mit dem Coronavirus infiziert.



Zu den prominentesten Beispielen zählten der britische Premierminister Boris Johnson sowie der amtierende US-Präsident Donald Trump.

