Allein seit Wochenbeginn hat die älteste und bekannteste Kryptowährung rund 5000 Dollar an Wert zugelegt.Frankfurt - Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin setzt sich fort. Am Donnerstag übersprang die älteste und bekannteste Kryptowährung auch die Marke von 23'000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Höchststand von 23'777 Dollar markiert. Das ist ein Rekordhoch. Allein seit Wochenbeginn hat der Bitcoin damit mehr als 5000 Dollar an Wert gewonnen. Im längeren Vergleich ist der...

