Europas Börsen haben ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt.Paris / London - Europas Börsen haben ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 rückte bis zum Mittag um 0,56 Prozent auf 3563,01 Punkte vor. Damit baut der europäische Leitindex sein Plus auf dem höchsten Niveau seit Februar weiter aus, das er am Vortag erreicht hatte. Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend bestätigen laut Marktbeobachtern die Investoren in...

