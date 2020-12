Es wird erwartet, dass sich die US-Arbeitslosenanträge von ihrem Höchststand von 853.000 in der letzten Woche verringern werden. Der Dollar wurde durch die wirtschaftliche Verlangsamung in den Vereinigten Staaten in Mitleidenschaft gezogen und das wird weiterhin der Fall bleiben, bis sich die Aussichten ändern, berichtet Joseph Trevisani, Analyst bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...