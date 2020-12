Die Baubeginne sind in den USA im November weiter gestiegen - Die Baugenehmigungen erholten sich deutlich, nachdem sie im Oktober leicht zurückgegangen waren - Die Wohnungsbaubeginne stiegen in den USA im November auf Monatsbasis um 1,2 %, nachdem sie im Oktober um 6,3 % (revidiert von 4,9 %) zugelegt hatten, wie die gemeinsam vom US Census Bureau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...