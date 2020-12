Die Schweizer Börse hat am Donnerstag an den Aufwärtstrend vom Vortag angeknüpft und erneut kräftig zugelegt.Zürich - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag an den Aufwärtstrend vom Vortag angeknüpft und erneut kräftig zugelegt. Dabei stieg der SMI kurzzeitig auf den höchsten Stand seit rund einem Monat. Händler erklärten die gestiegene Risikobereitschaft der Marktteilnehmer mit einer Reihe positiver Faktoren. Genannt werden die weiter lockere Geldpolitik sowie eine mögliche Einigung bei den Brexit...

