Berlin - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Bundesländer aufgefordert, mehr Gelder aus dem Digitalpakt abzurufen. Es stehe genug Geld bereit, schreibt sie in einem Gastbeitrag für die "Bild" (Freitagausgabe).



"Es muss nun von den Ländern und Kommunen abgerufen werden", sagte Karliczek. Sie sehe "aber inzwischen viel mehr Bewegung", so die Ministerin. "Es geht bei der Digitalisierung aber auch um mehr als nur Technik, sondern es geht um die Modernisierung von Lernen und Lehren." Die CDU-Politikern dankte angesichts des erneuten Homeschoolings den Eltern für ihre Unterstützung.



"In den allermeisten Schulen wird unter schwierigen Bedingungen Herausragendes geleistet, auch dank der Mithilfe der Eltern. Ich danke allen von Herzen, die sich für die Bildung der Kinder starkmachen", sagte Karliczek der "Bild".

