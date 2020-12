Globus arbeitet zukünftig gemeinsam mit dem E-Commerce Software-Anbieter Spryker an der Umsetzung seines "Globus Online-Abholservices". Mit der neuen Zusammenarbeit soll das erfolgreiche Click&Collect-Angebot, welches in Kooperation mit dem Online-Start up Get Now gestartet war, weiter betrieben werden. Foto © Globus "Mit der Insolvenz von Get Now mussten wir sehr...

