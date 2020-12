Das Blatt am Traubenmarkt hat sich gewendet. Die Zufuhren aus den frühen Anbaugebieten im Süden Afrikas treffen verspätet ein. Inzwischen sind die Bestände in Italien geräumt, und auch aus Brasilien und Peru steht kaum noch Ware bereit. Bildquelle: Shutterstock.com Die Märkte sind inzwischen eng mit Trauben versorgt, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...