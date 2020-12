Die Liegenschaften haben einen Marktwert von CHF 16.1 Millionen und verfügen über Verkaufs- und Gastronomieflächen.Zürich - Der SF Retail Properties Fund hat zwei Liegenschaften in Zollikofen und Marly rückwirkend per 1. Dezember 2020 erworben. Die Liegenschaften haben einen Marktwert von CHF 16.1 Millionen und verfügen über Verkaufs- und Gastronomieflächen. In Bioggio und Zizers konnten weitere Mieter gefunden werden. Per 1. Dezember 2020 wurde eine Fläche von über 400m2 in Bioggio an den Mieter übergeben.

