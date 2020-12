Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, stieg im Dezember zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 92,1 Zähler.München - Die Unternehmensstimmung in Deutschland hat sich im Dezember trotz neuer Corona-Beschränkungen aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, stieg zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 92,1 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einer Eintrübung auf im Schnitt 90,0 Punkte gerechnet.

