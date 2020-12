FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.12.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETROFAC TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 230 (330) PENCE - BARCLAYS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 435 (475) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 185 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 375 (355) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 345 (315) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SMITH & NEPHEW TO 'OUTPERF.' (MARKET-P.); TARGET 1750 (1400) P - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 745 (608) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 670 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1160 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 330 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES WPP PRICE TARGET TO 905 (840) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 760 (700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SMART METERING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 800 (620) PENCE - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 335 (310) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



