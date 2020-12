Nach der Veröffentlichung der letzten deutschen IFO-Konjunkturumfrage sagte der Ökonom des Instituts, Klaus Wohlrabe, dass die gute Stimmung in der Wirtschaft auf die Verbesserung des industriellen Sektors in Deutschland zurückzuführen ist. Weitere Zitate "Die Lage in der deutschen Chemieindustrie und im Maschinenbau hat sich verbessert." "Die Auftragslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...