Mit den Coronavirus-Impfprogrammen könnte ein möglicher globaler Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 das chinesische BIP-Wachstum über 8,5% treiben, sagte Ma Jun, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der People Bank of China (PBOC) in einem MNI-Interview am Freitag. Wichtige Zitate "Die Gefahr einer Deflation besteht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...