Im Landkreis Trier-Saarburg entsteht der Photovoltaik-Solarpark Klüsserath Kobenlay in Zusammenarbeit von WES Green, den Stadtwerken Trier, regionalen Bürgerenergiegenossenschaften und der Gemeinde Klüsserath. In einem besonderen regionalen Gemeinschaftsprojekt entsteht im Weindorf Klüsserath im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz mit dem Photovoltaik-Solarpark Klüsserath Kobenlay eine moderne und umweltfreundliche Energieerzeugungsanlage. Der Solarpark mit einer Gesamtfläche von rund acht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...