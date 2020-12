Die IT-Dienstleisterin Avectris, eine Tochtergesellschaft von Axpo, EKZ und AEW, hat eine neue Eigentümerin.Zürich - Die IT-Dienstleisterin Avectris, eine Tochtergesellschaft von Axpo, EKZ und AEW, hat eine neue Eigentümerin: Die GIA Informatik AG mit Sitz in Oftringen übernimmt das auf den Schweizer KMU-Markt spezialisierte Informatik-Unternehmen per sofort. Axpo, EKZ und AEW haben in den vergangenen Monaten verschiedene strategische Optionen für die erfolgreiche Weiterentwicklung ihrer Informatik...

Den vollständigen Artikel lesen ...