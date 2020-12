Baden-Baden - Die Schlagersängerin Helene Fischer steht mit ihrem Album "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente (Vol. 1)" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.



Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf den zweiten Platz rutscht das Album "Power Up" von der australischen Hard-Rock-Band AC/DC von Platz eins ab. Auf dem dritten Rang bleiben Angelo Kelly & Family mit "Coming Home". Die deutschen Single-Charts werden auch diese Woche von US-Popstar Mariah Carey und ihrem Song "All I Want For Christmas Is You" angeführt.



Wham! und ihr Song "Last Christmas" bleiben ebenfalls auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Rang steigt diese Woche der Song "Lost" von Samra & TOPIC42 neu ein. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

