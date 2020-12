Nun wird heute wohl kaum eine(r) behaupten können, im vorweihnachtlichen (Einkaufs-)Stress zu sein, schließlich befindet sich das Land im zweiten Lockdown dieses so außergewöhnlichen Jahres. Es hat lange gedauert, doch kurz vor dem Fest der Liebe und der Familie zogen Bund und Länder letztlich die Reißleine und beendeten die vorweihnachtlichen Shopping-Ausflüge des Volkes in Fußgängerzonen und Malls. Obwohl - einige scheinen durchaus immer noch im Kaufrausch zu sein, denn an den Märkten ging es in der zurückliegenden Woche - der letzten vollständigen Handelswoche 2020 - noch einmal ein ganzes Stück nach oben. Diesmal war dann sogar der DAX mit von der Partie, dem wir zuletzt ja eine gewisse Ladehemmung attestiert hatten. Aber der zuletzt so oft Geschmähte zeigte auf der Zielgeraden noch einmal sein ganzes (Kurs-)Potenzial: ...

