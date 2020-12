Frankfurt/Main - Der DAX hat am Freitag nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.630,51 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Den Tag über war mit ungewöhnlichen Kursbewegungen zu rechnen, weil sogenannter "großer Hexensabbat" ist und Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen. Manche Banken und Fonds versuchen, durch größere Transaktionen den Markt gezielt zu beeinflussen. Mit Kursgewinnen von über einem Prozent standen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Continental an der Spitze der Kursliste, gefolgt von den Werten von Siemens und Henkel. Die Anteilsscheine von Münchener Rück rangierten kurz vor Handelsschluss mit Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Kursliste, hinter den Werten von Adidas und Deutsche Wohnen.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2229 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8177 Euro zu haben.

