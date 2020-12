Die US-Wirtschaft wird im vierten Quartal um 2,4% und im ersten Quartal 2021 um 5,6% wachsen, wie der jüngste Nowcasting-Bericht der Federal Reserve Bank of New York am Freitag zeigte. "Nachrichten aus den Datenveröffentlichungen dieser Woche verringerten den Nowcast für 2020:Q4 um 0,1 Prozentpunkte und den Nowcast für 2021:Q1 um 0,3 Prozentpunkte", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...