Berlin - Die SPD kann zum Jahresende in der Wählergunst leicht zulegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar/Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, klettern die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (+1).



Die Union beendet das Corona-Jahr mit 35 Prozent (+/-0) klar als stärkste Kraft, die Grünen liegen mit 19 Prozent unverändert auf dem zweiten Platz. Die FDP verliert einen Punkt und kommt in dieser Woche auf sechs Prozent, die Linkspartei kann einen Punkt zulegen und kommt auf acht Prozent. Die AfD erhält wie in der Vorwoche zehn Prozent, die sonstigen Parteien würden fünf Prozent wählen (-1). Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Kantar/Emnid insgesamt 2.401 Menschen im Zeitraum vom 10. bis zum 16. Dezember.



Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

