Berlin - Nach der Entdeckung von neuen Varianten des Coronavirus beabsichtigt die Bundesregierung, die Reisemöglichkeiten zwischen Deutschland und Großbritannien sowie Südafrika einzuschränken. Das teilte ein Regierungssprecher am Sonntagnachmittag mit und bestätigte damit mehrere Medienberichte.



Eine entsprechende Regelung werde zurzeit erarbeitet. Die Bundesregierung stehe dazu im Kontakt mit den europäischen Partnern. Unterdessen teilte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Bundespolizei angewiesen sei, Reisende aus Großbritannien und Südafrika sowie die digitale Einreiseanmeldung systematisch zu kontrollieren. Maßnahmen würden mit den Gesundheitsämtern abgestimmt.



Reisende müssten sich auf längere Wartezeiten an den Grenzen einstellen, so Alter.

