In diesem Anbaujahr hat Corona die mehr als 8.000 Schülerinnen und Schüler, die bei "Kids an die Knolle" mitgemacht haben, vor besondere Herausforderungen gestellt. Wegen der Schulschließungen im Frühjahr hatte sich das Auspflanzen der "Schüler-Knollen" an vielen der landesweit 294 Teilnehmerschulen verschoben. Während es in den Vorjahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...