Für die Finanzmärkte bedeutete die Pandemie ein noch nie dagewesenes Maß an fiskal- und geldpolitischer Unterstützung. Die Realrenditen sind in den USA gesunken, was zu einem schwachen USD geführt hat. Laut den Ökonomen der Rabobank wird der US-Dollar auch im Jahr 2021 auf dem absteigenden Ast sein. Wichtige Zitate "Es ist wahrscheinlich, dass noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...