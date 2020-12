Amsterdam - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Pfizer und Biontech gegeben. Das teilte die Behörde am Montag in Amsterdam mit.



Die EU-Kommission muss der Empfehlung formell noch zustimmen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

