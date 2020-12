Amsterdam - Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Pfizer und Biontech gegeben. Das geht aus einem Gutachten der Behörde hervor, welches am Montagnachmittag in Amsterdam vorgestellt wurde.



Die EU-Kommission muss der Empfehlung noch zustimmen, was allerdings nur als Formalität gilt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in der vergangenen Woche bereits einen Start der Corona-Impfkampagne für den 27. Dezember angekündigt. Ab dann sollen die Impfungen EU-weit beginnen. Der Pfizer/Biontech-Impfstoff ist nur einer von mehreren vielversprechenden Impfstoffkandidaten.



Anfang Januar soll über die Zulassung des Vakzins des US-Biotechnologieunternehmens Moderna entschieden werden.

