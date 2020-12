Das Bekanntwerden der Ausbreitung einer mutierten Variante des Corona-Virus in Grossbritannien hat den Euro und das britische Pfund am Montag belastet.Frankfurt - Das Bekanntwerden der Ausbreitung einer mutierten Variante des Corona-Virus in Grossbritannien hat den Euro und das britische Pfund am Montag belastet. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,2214 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Sie erholte sich damit aber von zwischenzeitlich noch deutlicheren Verlusten. Gegenüber dem Franken hat der Euro im Tagesverlauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...