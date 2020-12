Wie schon Oberbank und BKS informiert auch die BTV, dass sie am 18. Jänner die Dividende auszahlt. Mit Veröffentlichung der Empfehlung EZB/2020/62 der Europäische Zentralbank am 15.12.2020 wurde die bisherige Empfehlung betreffend Unterlassung diskretionärer Dividendenausschüttungen der Europäische Zentralbank aufgehoben. Da auch kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot bestand, sind damit die aufschiebenden Bedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der Dividende für jede dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft mit der ISIN AT0000625504 in Höhe von EUR 0,12 für das Geschäftsjahr 2019 am 15.12.2020 erfüllt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 18. Jänner 2021. Der Ex-Dividendentag für die Dividende an der Wiener ...

