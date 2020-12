Photovoltaik-Betreiber, die sich mit der Steuer beschäftigen, dürften sie sich manchmal wie die Hebamme Henny Holm fühlen, die verzweifelt versucht, ihre Steuererklärung in den Griff zu bekommen und dem Finanzamt noch eine weitere Fristverlängerung abzuringen.Die Autorin Dunja Arnaszus hat ihre Insider-Recherche aus den Amtsstuben eines deutschen Finanzamts in einem satirischen Hörspiel verarbeitet: "Es ist nicht, dass ich die Steuer nicht zahlen will, ich will ja..!", seufzt Henny Holm, eine ihrer Hauptfiguren im Hörspiel "Außergewöhnliche Belastung". Das 53 Minuten lange Hörspiel "Außergewöhnliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...