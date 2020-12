Die nunmehr an 9 Standorten in der Deutschschweiz vertretene Boss Info AG baut ihre Kompetenzbereiche dank der Verstärkung weiter aus.Farnern / Gümligen - Die ADVIS AG mit Sitz in Gümligen BE hat mit der Boss Info AG eine ideale Nachfolgelösung gefunden. Mit diesem Schritt baut die ICT-Dienstleisterin Boss Info ihren strategisch wichtigen Geschäftsbereich 'Collaboration und Business Solutions' mit umfangreicher Erfahrung und hoher Fachkompetenz dank dem ADVIS-Team aus und verstärkt die Bereiche ICT und Applikationen.

