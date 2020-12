Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag im frühen Handel nach dem verlustreichen Wochenstart erst einmal eine leichte Gegenbewegung nach oben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag im frühen Handel nach dem verlustreichen Wochenstart erst einmal eine leichte Gegenbewegung nach oben. Händler betonen, dass die Sorge um eine mutierte Variante des Coronavirus zwar weiter in den Köpfen der Investoren sei, allerdings hätten Medizinier sich zuletzt zuversichtlich geäussert, dass etwa die bereits zugelassenen Impfstoffe auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...