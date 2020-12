Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag im Vormittagshandel nach dem verlustreichen Wochenstart erst einmal eine Gegenbewegung nach oben.Zürich - Nach dem schwachen Wochenstart zieht der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag dank einer Gegenbewegung wieder an. Der Leitindex SMI hat seine Gewinne aus dem frühen Handel zeitweise auf mehr als 1 Prozent ausgeweitet. Aktuell müht sich das Barometer in einer engen Spanne mit der Marke von 10'400 Punkten ab. Die Nachricht über eine Mutation des Covid-19-Virus, das sich in Grossbritannien und...

Den vollständigen Artikel lesen ...