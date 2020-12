Die Anleger an Europas Börsen haben den Schrecken über die jüngste Corona-Hiobsbotschaft am Dienstag weiter abgeschüttelt.Paris / London - Die Anleger an Europas Börsen haben den Schrecken über die jüngste Corona-Hiobsbotschaft am Dienstag weiter abgeschüttelt. Für einen kleinen Stimmungsdämpfer sorgten indes Neuigkeiten zu den Brexit-Gesprächen zwischen Grossbritannien und der EU. Der EuroStoxx 50 startete freundlich in den Handel und baute seine Gewinne zeitweise bis auf gut anderthalb Prozent aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...