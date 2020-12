SMA hat 2020 für Photovoltaik-Parks in Australien Verträge über die Lieferung einer Wechselrichter-Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt abgeschlossen. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der australischen Stromproduktion steigt weiter. Zahlreiche große Photovoltaik-Projekte kann SMA nach eigenen Angaben mit einer Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt beliefern. Dazu gehören 15 Großprojekte in Queensland, Victoria, New South Wales, South Australia, Western Australia und dem Northern Territory. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...