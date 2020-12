Nach einer acht Jahre andauernden Entwicklungsphase ist das mit großer Spannung erwartete Videospiel Cyberpunk 2077 in diesem Monat endlich auf den Markt gekommen. Die Vorfreude darauf war so groß, dass vor allem dank zahlreicher Vorbestellungen schon am ersten Verkaufstag sämtliche Ausgaben für Entwicklung und Marketing wieder eingespielt wurden. Für das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat sich die Sache auf den ersten Blick also gelohnt. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich im Dezember trotzdem nahezu halbiert. Wie kann das sein? Das Problem ist, dass es die zuvor vor allem für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...