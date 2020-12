Der IBA-Technology-Award geht an Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm. Margret Wohlfahrt-Mehrens, leitet am ZSW die Batterieforschung. Der IBA-Technology-Award ist einer der bedeutendsten internationalen Batteriepreise. Die International Battery Association (IBA) verleiht ihn jährlich. Seit 30 Jahren entwickelt Wohlfahrt-Mehrens am ZSW fortschrittliche Batteriematerialien und Produktionsmethoden. Die Chemikerin habe ...

