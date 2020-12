USD/CHF verlor nach dem Anstieg auf 0,8880 an Schwung - US Dollar Index bleibt relativ stabil über 91,00 - Das US Bureau of Economic Analysis wird die BIP-Daten für das dritte Quartal veröffentlichen - Der USD/CHF stieg am Montag über 0,8900, gab jedoch seine Tagesgewinne ab und schloss nahezu unverändert bei 0,8855. Obwohl das Paar am Dienstag ...

