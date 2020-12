Eine Kombination von Faktoren verhalf dem EUR/GBP am Dienstag wieder zu positiver Traktion - Der fehlende Fortschritt in den Brexit-Handelsverhandlungen hielt die GBP-Bullen in der Defensive - Ein bescheidener Pullback des USD trug zur Outperformance des Euro gegenüber dem Pfund bei - Der EUR/GBP behielt seinen Aufwärtstrend bis zur Mitte der europäischen ...

