500.000 Module und 2500 Kilometer Solarkabel hat SMP Montage in einem Logistikmarathon für Deutschlands größten Solarpark in Weesow, Brandenburg, verbaut. Noch rechtzeitig vor Weihnachten rollen aktuell die letzten von insgesamt 1535 Lastzügen mit Baumaterial in Weesow, Brandenburg, an. Hier realisiert der Solarbau-Spezialist SMP Montage für die EnBW den größten Solarpark Deutschlands mit 187 MW auf einer Fläche von 209 Hektar. Als eines der ersten deutschen Solar-Großprojekt kommt der Solarpark ...

