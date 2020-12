Die Wirtschaftsleistung lag in den USA im dritten Quartal annualisiert 33,4 Prozent höher als im Vorquartal.Washington - Die Wirtschaft der USA hat sich im Sommer noch stärker als erwartet von dem coronabedingten Konjunktureinbruch im Frühjahr erholt. Die Wirtschaftsleistung lag im dritten Quartal annualisiert 33,4 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington laut einer dritten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine Bestätigung der...

